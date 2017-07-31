التموين: تثبيت سعر الرغيف “5 قروش”.. مصر في دقيقة

أهم 5 أخبار في مصر اليوم 31 يوليو 2017

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن بدء تطبيق منظومة الخبز الجديدة، الثلاثاء، أول شهر أغسطس، بحيث يتم تحرير سعر الدقيق للمخابز والقمح للمطاحن، فيما تم تثبيت سعر رغيف الخبز للمواطن بـ5 قروش للمواطن مستحق الدعم.

وأكد ممدوح رمضان، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن تطبيق منظومة الخبز الجديدة يعتمد على أن يقوم أصحاب المخابز والمطاحن بدفع تأمين لمقدم السلع، حتى يقف كل طرف أمام مسؤولياته للقضاء على الفساد بمنظومة الخبز.

أعلن المستشار أنور الرفاعي، المستشار القانوني لجريدة اليوم السابع، أنه بصدد التقدم بشكوى إلى نقابة الصحفيين يطالب فيها بإحالة ثلاثة صحفيين إلى لجنة التأديب لقيامهم بالإساءة إلى صحيفة اليوم السابع والإضرار العمدى بسمعة المؤسسة والتلاعب السياسي العمدي باسم رئيس الجمهورية والزج به دون سند من القانون فى لعبة وضيعة وبـ”تآمر فاضح” مع مؤسسة إعلامية تابعة لحزب الله اللبناني الممول من إيران.

وكان صحفيين من اليوم السابع وهم ماهر عبد الرحمن وعبد الرحمن مقلد ومدحت صفوت وسحر سلامة قد تلقوا أمس الأول اخطارات بمنحهم إجازات إجبارية بدون مرتب، دون معرفة السبب الحقيقي وراء ذلك.

عبر أعضاء في مجلس النواب المصري يوم الاثنين عن مخاوفهم من تضرر جهود إنعاش السياحة جراء انقطاع التيار الكهربائي عن مبنى رئيسي للركاب بمطار القاهرة في الساعات الأولى من يوم الجمعة في واقعة “غير مسبوقة” تسببت في ارتباك حركة السفر لنحو ساعتين.

وجاء الانقطاع التام للتيار الكهربائي عن مبنى الركاب رقم 3 بالمطار في وقت حرج إذ كان وفد روسي يزور مصر لتفقد إجراءات الأمن بالمطار لبحث إمكانية استئناف الرحلات الجوية المباشرة إلى مصر.

قضت محكمة النقض برئاسة المستشار طه قاسم، اليوم الإثنين، بتعديل أحكام الإعدام الصادرة ضد عشرة متهمين، وتأييد براءة محمد الظواهري، شقيق زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري نهائيًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية الظواهري”.

وصححت محكمة النقض الحكم المطعون فيه واستبدلت عقوبة الإعدام بالسجن المؤبد بحق كل من “فوزي محمد السيد وعمرو عبدالخالق وسيد أحمد السيد وعزيز عزت وناصر عبدالفتاح وأحمد محمود عبدالرحيم وعمار ممدوح وبلال إبراهيم”، وكذلك بالنسبة إلى المحكوم عليهما “محمد فتحي عبدالعزيز وأحمد جمال فرغلي” اللذين لم يقبل طعنهما شكلًا.

وعلى صعيد الرياضة في مصر استلم الزمالك الاستغناء الخاص بأحمد مدبولي صانع ألعاب النصر للتعدين، ليصبح لاعبا بشكل رسمي في النادي الأبيض.

وحضر مدبولي إلى الزمالك بصحبة وكيله تامر النحاس إلى مقر نادي الزمالك اليوم الاثنين.

كما حضر عبد الله حارون المدير التنفيذي لنادي النصر للتعدين، والذي استلم 2 مليون و500 ألف جنيه من الزمالك.