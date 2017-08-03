افتتاح المتحف السعودي في القرية الفرعونية (فيديو)

يضم المتحف سيرة ملوك السعودية

أتمت القرية الفرعونية بالجيزة استعدادت افتتاح “المتحف السعودي” داخل القرية، والذي يعرّف بتاريخ ملوك السعودية وسيرهم الذاتية وبعادات وتقاليد المملكة ومناطقها السياحية والجغرافية

وأذاعت قناة العربية السعودية تقريرا تلفزيونيا ينقل إتمام الاستعدادات لافتتاح المتحف، الذي بدأ بالفعل في استقبال عدد من الزوار كتجربة لسماع انطباعاتهم

ويضم المتحف بالإضافة إلى صور وسير الملوك والشخصيات العامة ومنها النساء السعوديات صاحبات الإسهامات البارزة، يضم كذلك صورا للعملات السعودية ومجسمين للحرمين الشريفين

بالإضافة إلى مجسم للمملكة العربية السعودية وأبرز مناطقها الجغرافية

وتأسست القرية الفرعونية على يد الدكتور حسن رجب سنة 1974 الذي حّول جزيرة يعقوب إلى متحف مفتوح يحاكي الحياة الفرعونية القديمة، غرس دكتور رجب آلاف الأشجار حول القرية لحجبها عن مظاهر الحياة الحديثة وافتتحها رسميا سنة 1984، وتضم القرية 12 متحفا منها متحف التحنيط ومتحف توت عنخ آمون والمتحف البطلمي والمتحف القبطي ومتحف كليوباترا