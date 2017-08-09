إيداع “مهاجم السائحات” في الغردقة مستشفى الأمراض العقلية

نيابة أمن الدولة العليا تودع مهاجم السائحات مستشفى الأمراض العقلية

أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط، بأن نيابة أمن الدولة العليا، أمرت بإيداع منفذ هجوم على سائحات في مدينة الغردقة مستشفى الأمراض النفسية والعصبية للكشف عن سلامته العقلية.

وأمر المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بإيداع مرتكب الجناية مؤقتا لمدة 45 يوما في مستشفى الأمراض النفسية والعصبية، لإعداد تقرير يفيد بمدى سلامته العقلية والنفسية ولتحديد مدى مسؤوليته عن ارتكاب أفعاله.

وقتل المهاجم سائحتين ألمانيتين طعنا بسكين وأصاب أربع سائحات أخريات على الأقل على شاطئين في المدينة التي تقع على البحر الأحمر توفيت إحداهن، وهي من جمهورية التشيك، داخل مستشفى في القاهرة ظلت تعالج فيه أياما بعد الهجوم الذي وقع الشهر الماضي.

وأشارت التحريات إلى أن ذلك المتهم كان تسلل لشاطئ أحد الفنادق السياحية عبر السباحة من خلال شاطئ عام مجاور وتمكن من الوصول لمكان تنفيذ الجريمة.