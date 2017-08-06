إسرائيل تغلق الجزيرة «تدعم الإرهاب».. العالم في 60 ثانية

أهم خمسة أخبار في العالم.. الأحد 6 أغسطس 2017

قال وزير الاتصالات الإسرائيلي أيوب قرا اليوم، إن إسرائيل تعتزم إلغاء اعتماد صحفيي قناة الجزيرة التلفزيونية وإغلاق مكتبها في القدس ووقف بث القناة عبر مقدمي الخدمة في إسرائيل.

واتهم قرا القناة التي تتخذ من قطر مقرا لها “بدعم الإرهاب” وقال إن مقدمي خدمات البث التلفزيوني وافقوا على اقتراحه بوقف بث قناتي الجزيرة بالعربية والإنجليزية. وأضاف أن إغلاق مكتب القناة سيتطلب تشريعًا منفصلًا.

وفي إيران، قتل أربعة جنود وأصيب ثمانية اليوم الأحد بعدما فتح جندي النيران على زملائة في قاعدة عكسرية جنوب طهران بحسب ما أعلن الجيش في بيان رسمي. غير أن وكالة أنباء مهر شبه الرسمية قالت إن عدد المصابين 10 جنود في القاعدة الواقعة في منطقة كاهيرزاك.

وأشار البيان إلى أن الحادث “مرتبط على الأرجح بمشكلات نفسية يعاني منها الجندي الذي فتح النار فجأة على زملائه”.

وفي فنزويلا، قال مسؤول في الحزب الحاكم اليوم إن السلطات الفنزويلية أحبطت تمردًا عسكريًا بالقرب من مدينة فالنسيا بوسط البلاد بعد أيام من تشكيل الرئيس نيكولاس مادورو جمعية تأسيسية ندد بها العالم.

وأعلن نائب رئيس الحزب الاشتراكي الحاكم ديوسدادو كابيلو سيطرة السلطات على الوضع بعد نشر مقطع مصور يظهر مجموعة رجال يرتدون الزي العسكري ويعلنون التمرد ويدعون لانتفاضة واسعة ضد الرئيس نيكولاس مادورو.

فيما قالت كوريا الشمالية بأن العقوبات الجديدة التي اقترحتها واشنطن ستقود إلى “بحر من النار لا يمكن تخيله” وسيبتلع الولايات المتحدة نفسها.

وشددت صحيفة الحزب الحاكم في كوريا الشمالية، رودونغ سينمون، على القول أن الولايات المتحدة لم تبتعد عن “سياستها العدوانية ضد بيونغيانغ، والخيار الوحيد أمام الولايات المتحدة هو التدمير الذاتي”. وكان مجلس الأمن الدولي حزمة عقوبات جديدة، وصفت بأنها الأكثر تشددا، على كوريا الشمالية بسبب برنامجها الصاروخي.

أما في الرياضة، بعد منافسة حامية بين اثنين من رياضيي شرق افريقيا تفوق العداء الكيني جيفري كيبكورير كيروي على الاثيوبي تاميرات تولا في شوارع العاصمة البريطانية لندن ليفوز بذهبية سباق الماراثون في بطولة العالم لألعاب القوى يوم الأحد.

وتمكن كيروي الذي توج بماراثون بوسطن في أبريل نيسان الماضي من التفوق على تولا صاحب أسرع زمن هذا العام بين المشاركين قبل نحو ثمانية كيلومترات من نهاية الماراثون الذي تزيد مسافته عن 42 كيلومترا بعد أن ظلا متقاربين خلال النصف الثاني من المسافة.